В России появится вертолёт с гибридным двигателем

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В России появится вертолёт с гибридным двигателем

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Фото: © РИА Новости / Лев Поликашин

Использование новых технологий позволит значительно повысить эффективность авиационной техники.

Первый прототип-демонстратор гибридного двигателя планируется показать в конце 2019 года. Первым образцом авиационной техники, построенной с учётом размещения гибридной силовой установки, может стать новый вертолёт, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что использование газотурбинного и электродвигателя в единой силовой установке позволит новому многовинтовому вертолёту снизить взлётную массу, а также значительно увеличит длительность и дальность полёта перспективной машины. Одним из главных плюсов использования гибридных двигателей указывается миниатюрная энергетическая система, состоящая из небольших аккумуляторов. По мнению экспертов, использование электродвигателей и систем хранения энергии позволит значительно увеличить ресурс двигателя, снизить расход топлива и количество вредных выбросов.

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