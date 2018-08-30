ВКС РФ направят в Средиземное море ракетоносцы Ту-160

Стратегическая авиация будет задействована в рамках крупных военно-морских учений.

Помимо 25 кораблей и вспомогательных судов для крупных учений в Средиземном море будут переброшены ракетоносцы Ту-160, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что в международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолётов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолёты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ морской авиации ВМФ России.

Большая часть задач учений в Средиземном море будет касаться обеспечения противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с 11 по 15 сентября в России пройдут крупнейшие за 37 лет военные учения "Восток-2018", участие в которых примут не менее 300 тысяч военных, больше тысячи вертолётов, самолётов и беспилотников, 36 тысяч танков и БТР.