ВМФ России получил новейший стелс-корвет "Громкий"

Боевой корабль уже прибыл на базу Тихоокеанского флота России для прохождения испытаний.

Корвет ТОФ "Громкий" прибыл во Владивосток с Амурского судостроительного завода для прохождения испытаний, сообщает РИА "Новости". Корабль был доставлен в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в транспортном плавучем доке "Зея". В течение нескольких дней личный состав подготовит "Громкий" к выводу из дока. Затем на корабле начнутся работы по наладке оборудования. Планируется, что "Громкий" будет принят в состав флота уже до конца 2018 года.

Малые сторожевые корабли проекта 20380 — многоцелевые боевые корабли 3-го ранга ближней морской зоны, оснащённые ракетными комплексами "Уран" и "Калибр" (для проекта 20385). Отличительной чертой кораблей этого проекта остаётся малозаметность и возможность скрытного проведения разведывательных и ударных операций как в одиночку, так и в составе боевых групп.