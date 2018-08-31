Казармы для военных напечатали на 3D-принтере

Новые технологии строительства помогут американским военным в быстрой постройке новых помещений.

Первая напечатанная на бетонном 3D-принтере казарма была построена всего за два дня и может легко выдержать не только ветер и лёгкие ураганы, но и огонь из стрелкового оружия. Американские военные отмечают, что новый метод строительства казармы позволит военным не отвлекаться от своих обязанностей и позволит сэкономить время и ресурсы, пишет Popularmechanics.

Бетонный 3D-принтер был разработан учёными из исследовательского центра штата Иллинойс. Они отмечают, что использование роботов сильно упростит выполнение боевых задач сухопутными войсками — в ходе испытаний бетонный принтер выполнил постройку казармы за сутки с небольшим, а следующая версия системы будет строить казарму на 15–20 человек менее чем за 20 часов.