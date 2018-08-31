Эрдоган: Турция закупит С-400, несмотря на давление США

Президент Турции отметил, что вооружённые силы страны планируют получить российские комплексы в ближайшее время

Выступая с речью в городе Балыкесир президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с контрактом на поставку С-400 "всё решено", страна планирует получить российские комплексы ПВО, несмотря на давление со стороны США, сообщает РИА "Новости".

В своей речи Эрдоган отметил, что диалог с Турцией по размещению комплексов ПВО/ПРО прекратился после начала боевых действий в Сирии и общего ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Президент Турции заявил, что США не только вывели значительные силы с территории страны, но и отказались продавать современные системы противовоздушной обороны, поэтому Турция стала решать вопрос "своими силами".

Эрдоган также обрушился с критикой на американских политиков, принимающих решения по военно-техническому сотрудничеству, из-за которых не только появились сложности с обсуждением поставки С-400, но и с отгрузкой уже оплаченных истребителей F-35 американского производства.

Уже оплаченные поставки они пытаются остановить. Мы заплатили 900 миллионов долларов. Нам должны поставить 120 самолётов F-35 Реджеп Эрдоган

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400, согласно которому турецкие военные закупят для обеспечения безопасности воздушного пространства две батареи ЗРК. Обслуживание комплексов будет осуществляться турецкой стороной. Страны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Реджепа Эрдогана за стремление купить комплексы ПВО в России. На фоне скандала в США приняли решение оставить у себя уже построенные для Турции истребители F-35.