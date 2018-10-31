Большую часть военной техники бундесвера признали неисправной

Проблемы у немецкой армии наблюдаются "по всем фронтам" — от авиации до стрелкового оружия

Крупнейшее немецкое информационное агентство Германии DPA сообщило, что бундесвер испытывает серьёзные трудности с материально-техническим обеспечением войск. В распоряжении немецких журналистов оказался официальный ответ статс-секретаря минобороны Германии Петера Таубера на запрос одного из политиков, в котором утверждается, что только 39 процентов всей новой бронетехники в бундесвере находится в исправном состоянии.

Отмечается, что из 71 поставленной бундесверу БМП Puma готовыми к бою оказалось всего 27. Не лучше ситуация и с военно-транспортной авиацией — из восьми новых самолётов A400M исправны всего четыре. Истребительная авиация пострадала сильнее остальных родов войск — из четырёх истребителей Eurofighter Typhoon исправен всего один. Не лучше ситуация и с вертолётами: из семи отгруженных войскам вертолётов Eurocopter Tiger в исправном состоянии находится всего две машины.

Ранее Лайф писал, что бундесвер уже остался без современных штурмовых винтовок. Старые автоматы G-36 попали под списание, а новые винтовки, производством которых также занимается германская компания Heckler&Koch, непригодны для стрельбы.