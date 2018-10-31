В результате авиаударов коалиции США за месяц погибло более 120 мирных сирийцев

По данным российского военного ведомства, борясь с террористами, западные военные демонстрируют низкую эффективность, что приводит к жертвам среди гражданских.

Неизбирательность и низкая эффективность авиаударов коалиции во главе с США привели к гибели более 120 мирных жителей Сирии за последний месяц. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Несколько слов о тактике действий коалиции на восточном берегу Евфрата. Авиаудары характеризуются низкой эффективностью, а самое главное — неизбирательностью, что, безусловно, приводит к большим жертвам среди мирного населения. Только за последний месяц в результате авиаударов по сирийским населённым пунктам на востоке Сирии погибло более 120 мирных жителей. Под огонь коалиции периодически попадают и бойцы курдских отрядов СДС (Сирийских демократических сил), — отметил Конашенков.

Как сообщал Лайф, самолёты коалиции во главе с США неоднократно наносили авиаудары по мирным населённым пунктам. В частности, 20 октября коалиция нанесла авиаудары по деревням ас-Суса и аль-Бубадран, жертвами ударов стали не менее 62 человек. Позднее командование США оправдало убийство мирных жителей атакой на боевиков.