Убийцы подлодок. ВМФ России получил уникальную стелс-торпеду

В духе остальных образцов вооружений и техники уникальная торпеда получила необычное название.

Все флоты ВМФ России получили на вооружение самонаводящуюся торпеду "Физик-1", сообщает телеканал "Звезда". Первая партия универсальных глубоководных самонаводящихся телеуправляемых торпед составила не менее 20 единиц. Универсальные торпеды "Физик-1" выпускаются на машиностроительном заводе "Дагдизель" в Каспийске и являются одними из самых современных средств поражения надводных и подводных кораблей в мире. Длина торпеды составляет 7,2 метра, масса — 2200 килограммов.

Торпеда "Физик-1" способна поражать корабли и подводные лодки противника на дальности до 50 километров. Она предназначена для оснащения, прежде всего, подлодок проектов 955 "Борей" и 885 "Ясень". Об особенностях стратегических и многоцелевых подлодок в составе ВМФ России, а также о том, каким вооружением будут оснащаться российские корабли будущего, можно прочитать в материале "Гроза морей. Почему российский Военно-Морской Флот считают самым опасным в мире".