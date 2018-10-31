Ракетоносцы Ту-160 переброшены к границам Норвегии

Общая продолжительность полёта в международном воздушном пространстве при этом может составить до 10 часов.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Плановый полёт ракетоносцев над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей проводится с целью отработки штатного полётного задания.

Отмечается, что общая продолжительность полёта составит около 10 часов, после чего экипажи Воздушно-космических сил России выполнят посадку на аэродром базирования. В Минобороны отметили, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полёты самолётов ВКС РФ соответствуют международным правилам использования воздушного пространства, а экипажи при этом не нарушают границ других государств.