Истребители НАТО подняли по тревоге для перехвата российских Ту-160

Первыми на перехват российских ракетоносцев были отправлены самолёты Военно-воздушных сил Великобритании.

Британские истребители были подняты по тревоге после обнаружения Ту-160 ВКС РФ над Норвежским морем, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что российские самолёты из состава стратегической авиации были переброшены к границам Норвегии к началу активной фазы крупнейших со времён холодной войны учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец — 2018").

Согласно опубликованным данным НАТО, активная фаза учений будет проходить в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, а также в районе Датских проливов у Балтийского моря. Воздушная часть учений затронет воздушное пространство Швеции и Финляндии. Всего в манёврах принимает участие около 50 тыс. военнослужащих, 250 самолётов, 65 кораблей и 10 тыс. единиц боевой техники. Кроме всех 29 стран — членов НАТО в учениях участвуют "нейтральные" страны — Швеция и Финляндия.