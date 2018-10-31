Минобороны РФ уличило коалицию США в применении запрещённых боеприпасов в Сирии

Самолёты международной коалиции во главе с США во время нанесения авиаударов в Сирии активно применяли запрещённые боеприпасы. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, данные действия идут вразрез с международными конвенциями.

— Авиация коалиции, возглавляемой США, интенсивно наносит авиаудары, в том числе с применением боеприпасов, запрещённых международными конвенциями, — сообщил генерал-майор Конашенков.

Как ранее сообщили в российском военном ведомстве, только за последний месяц в результате авиаударов западной коалиции в Сирии погибло более 120 мирных жителей.