Ракеты РС-28 "Сармат" заступят на боевое дежурство в 2021 году

За несколько лет промышленность будет полностью готова к производству ракет этого типа.

Серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" планируется начать в 2021 году, сообщает ТАСС. На этот же год запланировано развёртывание первого полка, оснащённого ракетами этого типа. Отмечается, что в состав первого ракетного полка войдут командный пункт и две шахтные пусковые установки.

Тяжёлая МБР шахтного базирования "Сармат" в составе комплекса РС-28 предназначена для замены ракет Р-36М2, которые производились на Украине до начала 1990-х годов. Ожидается, что первые "Сарматы" поступят в Краснознаменную ракетную дивизию в город Ужур в Красноярском крае.