США создают аналог российских комплексов С-400

Новый зенитный ракетный комплекс будет интегрирован в состав системы противоракетной обороны.

Соединенные Штаты Америки намерены заменить первый и ключевой элемент в системе противоракетной обороны — радиолокационные станции для обнаружения баллистических ракет и других средств поражения. Как сообщает Defense News, Пентагон прорабатывает вопрос развёртывания радаров кругового обзора, прообразом которых должна стать РЛС по проекту LTAMDS.

Новый комплекс обнаружения может войти в состав системы противовоздушной обороны, которую Пентагон планирует создать для замены мобильных ЗРК Patriot. Свои заявки на участие в программе уже подали американские военно-промышленные гиганты Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Technovative Applications. К 2022 году Минобороны США выберет одного поставщика и закажет строительство шести прототипов, которые в дальнейшем будут отправлены на испытания. Кроме новой РЛС для обнаружения ракет в состав комплексов противоракетной и противовоздушной обороны должны будут войти и новые управляемые ракеты.

Американские эксперты отмечают, что комплексный подход к реализации задачи похож на схему, по которой российский концерн "Алмаз-антей" создал зенитную ракетную систему С-400 и следующий за ней комплекс С-500. Эти комплексы, как отмечают американские специалисты, могут применять для смешанной стрельбы как по целям с баллистической траекторией полёта, так и для поражения малозаметных крылатых ракет.