"Целая толпа!" Пользователи Twitter высмеяли учения НАТО

Пользователи Интернета шутят относительно численности военных стран НАТО и просят, чтобы этот твит скинули на Reddit.

Всего 17 танков прибыло на учения США и стран НАТО Iron Tomahawk, которые были проведены недалеко от российской границы на полигоне Адажи в Латвии. Минобороны Великобритании по итогам учений опубликовало в "Твиттере" фотографию боевых машин, принимавших участие в манёврах, и пользователи сразу стали издеваться не только над участниками, но и над боевыми танками.

Tanks from Across #NATO conducted live firing in Latvia as part of Exercise Furious Axe and NATO's enhanced Forward Presence and reassuring allies in the region #eFP pic.twitter.com/91vRO9Utnh — British Army (@BritishArmy) 30 октября 2018 г.

Большинство пользователей стали шутить про цвет американских танков, про исправность и надёжность немецкой техники. Другие пользователи стали шутить, что президент США решил отправить войска в Латвию, перепутав её с созвучной ближневосточной Ливией.