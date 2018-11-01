"Целая толпа!" Пользователи Twitter высмеяли учения НАТО

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"Целая толпа!" Пользователи Twitter высмеяли учения НАТО

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Фото: © twitter.com/British Army ‏

Пользователи Интернета шутят относительно численности военных стран НАТО и просят, чтобы этот твит скинули на Reddit.

Всего 17 танков прибыло на учения США и стран НАТО Iron Tomahawk, которые были проведены недалеко от российской границы на полигоне Адажи в Латвии. Минобороны Великобритании по итогам учений опубликовало в "Твиттере" фотографию боевых машин, принимавших участие в манёврах, и пользователи сразу стали издеваться не только над участниками, но и над боевыми танками.

Большинство пользователей стали шутить про цвет американских танков, про исправность и надёжность немецкой техники. Другие пользователи стали шутить, что президент США решил отправить войска в Латвию, перепутав её с созвучной ближневосточной Ливией.

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