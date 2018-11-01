В МИД РФ рассказали, зачем США хотят выйти из Договора о РСМД

О планах США после выхода из договора рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, США, говоря о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пытаются развязать себе руки ради обеспечения полного военного доминирования, сообщает РИА "Новости". По её мнению, на это указывают другие факторы, в том числе растущая военная активность США в Европе.

Захарова отметила также, что безосновательными обвинениями в адрес России США пытаются прикрыть собственные прямые и очевидные нарушения документа. Захарова пояснила, что слом ДРСМД может стать весьма опасным шагом, который самым негативным образом повлияет на международную безопасность, стратегическую стабильность. Представитель МИД РФ отметила, что это чревато серьёзными рисками втягивания целых регионов в гонку вооружений.