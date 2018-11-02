СМИ: Израиль испугался российских С-300 в Сирии

Американские эксперты отмечают, что израильские ВВС больше не летают там, где летали раньше.

Американский журнал Contra Magazine сообщает, что израильская авиация приостановила боевые операции из-за присутствия в регионе российских зенитных ракетных комплексов С-300. Издание отмечает, что официальные лица Израиля не раз заявляли, что продолжат наносить ракетно-бомбовые удары по военным объектам в Сирии, однако после трагедии с российским Ил-20 в израильских СМИ не было ни одного упоминания о подобных операциях. При этом американские эксперты считают, что о тайных операциях в данном случае речи не идёт.

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято сразу после того, как 17 сентября российский Ил-20, заходивший на посадку на авиабазу Хмеймим, был случайно сбит сирийскими ПВО во время удара четырёх израильских F-16. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих. По данным Минобороны России, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно его района и не сообщив о местонахождении своих истребителей. Позднее стало известно, что российские военные перебросили в Сирию модернизированные зенитные ракетные комплексы С-300ПМ-2 с расширенными боевыми возможностями.