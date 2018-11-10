Не макаровым единым. Какие пистолеты ждут полиция и армия России

Несмотря на проверенные временем характеристики пистолета Макарова, он уже устарел. Необходимость замены штатного оружия силовиков назрела ещё в начале 90-х годов прошлого века. Лайф разбирался, что может в ближайшее время оказаться в кобуре у полицейских и военных.

В 2008 году МВД России заявило о необходимости перевооружения своих сотрудников. Старый добрый пистолет Макарова (ПМ) безотказно служил не только нашим правоохранительным органам, но и вооружённым силам более полувека. Однако новые вызовы требуют от штатных пистолетов новых возможностей, чего ПМ уже дать никогда не сможет. Тем не менее арсеналы до сих пор завалены старым советским вооружением. Аналогичная проблема наблюдается и в армии.

На место ПМ претендует сразу несколько отечественных пистолетов, и между ними идёт нешуточная борьба. В то же время некоторые эксперты предлагают перенять опыт части европейских стран и закупать западные образцы вооружения. Например, австрийский "Глок". Лайф разобрался, что за оружие может оказаться в кобурах российских полицейских и военных в ближайшем будущем.

От универсальности к спецзадачам

Пистолет Макарова, несомненно, уникальное оружие, и свою известность он получил не просто так. Он разрабатывался после Великой Отечественной войны, и главное требование, которое тогда ставилось перед разработчиками, — надёжность оружия.

Иногда это шло в ущерб показателям кучности и дальности стрельбы или скорострельности. Но заказчики в лице советских правоохранительных органов и армии пользовались опытом войны, который показал, что в боевых условиях пистолет применялся нечасто, скорее как оружие последней надежды, когда не было возможности использовать иное вооружение. Важно уточнить, что речь про боевое применение, а для правоохранительных органов и спецслужб пистолет оставался незаменимым и зачастую единственным оружием.

Кроме того, опыт войны показал, что пистолеты использовались только на малых дистанциях — не более 50 метров. Но чаще всего буквально в упор — до 10–15 метров.

Учитывая данные факты, мнение военных и силовиков того времени относительно главного требования к пистолету сложилось такое: пусть лучше пистолет будет не столь точен, но выстрелит обязательно и при любых условиях, если в этом появится нужда.

Также добавили ещё одно условие — сильное останавливающее действие. Использовавшийся во время войны пистолет Токарева, он же — легендарный ТТ, имел мощный патрон калибра 7,62. Неоднократно наблюдалось, что из-за высокой пробивной способности противник получал сквозное ранение и оставался боеспособен. Необходим был новый патрон, который бы гарантированно выводил противника из строя даже при несмертельном ранении. Таким патроном стал боеприпас 9х18 мм ПМ.

С учётом всех этих требований в 1948 году был создан пистолет Макарова. Он был легче ТТ, меньше по размеру, быстро приводился в боевое положение и, конечно, был невероятно надёжен, став через три года главным штатным пистолетом Советской армии и правоохранительных органов.

Но в настоящее время требования к пистолетам кардинально изменились. От современного оружия требуются высокая кучность стрельбы, более вместительный магазин (в стандартном ПМ всего лишь восемь патронов. — Прим. ред.), возможность установки аксессуаров (тактический фонарь, лазерный целеуказатель) и так далее.

А главное, один пистолет больше не может покрывать нужды армии, полиции, спецподразделений, поскольку специфика их работы стала всё больше различаться. В частности, для оперативного ношения и использования (это касается сотрудников полиции прежде всего) необходим малогабаритный и лёгкий пистолет, в то время как для военных необходимо оружие максимально простое в использовании, надёжное и с большим боезапасом, что в свою очередь увеличит вес пистолета. Для сотрудников спецподразделений, пожалуй, самым главным критерием остаётся точность стрельбы.

На требования к пистолетам повлияли и современные угрозы, которые также видоизменились. Например, современные преступники, тем более террористы, начали использовать средства защиты — бронежилеты.

А если мы говорим про солдат вероятного противника, то помимо бронежилетов на них ещё находятся разгрузочные системы с различным снаряжением. Мощности девятимиллиметрового патрона пистолета Макарова явно недостаточно, чтобы остановить противника, не говоря уже о пробитии его защиты.

Попыток создать замену ПМ было много. Притом часть созданного вооружения оказалась прекрасными пистолетами и была принята на вооружение Российской армии, правоохранительных органов и спецслужб. Однако ни один из них до сих пор не смог пошатнуть славу ПМ.

Быстрее, опаснее, точнее

Прежде чем подробнее рассмотреть "смену" пистолету Макарову, стоит остановиться на таком моменте: откуда вообще взять новое вооружение?

Бытует мнение, что надо обратиться к опыту некоторых европейских стран и закупать проверенные образцы пистолетов. Например, полиция в Эстонии, Голландии, Польше, Финляндии вооружена немецкими пистолетами Walther P99. А австрийский Glock 17 и вовсе является одним из самых популяризированных пистолетов в мире — и абсолютно по праву.

Однако надо понимать, учитывая политическую нестабильность в мире: сегодня вам готовы продавать оружие, а завтра — нет. И что тогда?

Кроме того, закупка иностранного оружия в масштабах перевооружения Российской армии и правоохранительных органов — не такая уж экономически выгодная штука по сравнению с организацией собственного производства оружия.

Потому, например, американцы поступили хитрее. Даже имея собственные оружейные компании, они в кооперации с итальянской оружейной фирмой Beretta создали на основе их пистолета Beretta 92F собственное оружие — Beretta M9. В итоге этот пистолет стал штатным вооружением солдат и офицеров Армии США.

В России же оружейное производство не только есть и прекрасно работает, но и обладает уникальным опытом. Нам просто нет смысла заново изобретать велосипед и уж тем более закупать его на стороне.

Одним из таких "велосипедов" и главной заменой ПМ считался и считается до сих пор пистолет Ярыгина, более распространённые названия — "Грач" и MP-443. Он начал разрабатываться в начале 90-х годов прошлого века, когда ещё Минобороны СССР объявило конкурс о замене в армии пистолета Макарова. Ярыгинский "Грач" имеет хорошую точность, удобно сидит в руке, у него магазин на 18 патронов.

Разработчики ушли от пээмовского патрона в пользу унифицированного 9х19 мм парабеллум. Это один из самых распространённых в мире боеприпасов, он используется большинством пистолетов и пистолетов-пулемётов. Специально для "Грача" был разработан и российский вариант этого патрона — 9х19 7Н21, который позволяет эффективнее поражать даже защищённые цели.

Однако окончательно "Грач" был принят на вооружение нашей армии в 2003 году, массовый выпуск стартовал и вовсе в 2011-м. Такой значительный срок между этапами связан с главной проблемой пистолета — он не так надёжен, как старичок ПМ. Для устранения всех недостатков и потребовалось всё это время. Но сможет ли он целиком заменить пистолет Макарова, пока не понятно.

Другой претендент на место пистолета Макарова — ГШ-18. Оружие разработки инженеров Грязева и Шипунова. Главные его достоинства — небольшие габариты, лёгкий вес (ПМ, например, тяжелее, хотя чуть меньше в размерах) и убойная сила. В ГШ-18 используется патрон калибром 9х19 мм с бронебойной пулей 7Н31. Противника не спасут от поражения даже плиты типового бронежилета третьего класса защиты.

Казалось бы, это хорошая заявка. Но конструктивные особенности ГШ-18 делают его не очень удобным для стрелка, прежде всего за счёт тяжёлого спуска. Малый вес оружия и мощный патрон являются причиной сильной отдачи. Соответственно, падает и точность. Кроме того, пистолет задумывался как массовый, но массовое производство пока что так и не началось, из-за чего себестоимость пистолета оказалась ощутимо выше, чем у того же "Грача".

А вот при производстве самозарядного пистолета Сердюкова (другие названия: СПС, СР-1, "Гюрза") ни о какой массовости речи изначально не шло. Потому что по факту это комплекс "оружие — патрон", и создавался он для спецподразделений. Главными его достоинствами стали увеличенная прицельная дальность стрельбы — до 100 метров и патроны повышенной эффективности 9×21 мм, что обеспечило не только возможность поражения противника в бронежилете, но и поражение небронированного автотранспорта.

Главным же вероятным сменщиком ПМ в последнее время всё чаще называют пистолет Лебедева, точнее его последнюю модификацию ПЛ-15. Это оружие было создано группой конструкторов концерна "Калашников" и изначально задумывалось как замена ПМ для российских силовых структур. При том что сам по себе пистолет оказался негабаритным, создатели предусмотрели его компактную версию для повседневного оперативного ношения.

Концепция этого оружия была разработана совместно с инструкторами центра подготовки спецназа ФСБ и ведущими стрелками-спортсменами. Потому, пожалуй, главными достоинствами оружия стали его эргономика и баланс. Низкое расположение оси ствола уменьшило его подброс при выстреле, что обеспечивает хорошую точность и скорострельность. Кроме того, он одинаково удобен как для правшей, так и для левшей.

В настоящее время пистолет досконально изучают и проверяют как военные, так и силовики. В случае признания его тактико-технических качеств он начнёт поступать на вооружение армии, правоохранительных органов и спецподразделений. Как отмечают в самом концерне, производственные мощности для массового выпуска пистолета Лебедева будут готовы с 2019 года. Такая уверенность в своём оружии — неплохой показатель.

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть про сам пистолет Макарова. Точнее, его модернизированную версию — ПММ. С учётом распространённости и проверенных временем свойств было бы глупо полностью отказаться от опыта использования ПМ без попытки его доработать. Так на свет в 1994 году и появился ПММ.

Он стал мощнее, увеличилась ёмкость магазина. Также неоспоримым достоинством стало и то, что 70% его деталей полностью взаимозаменяемы с ПМ. Однако устранить главные негативные моменты, из-за которых военные и силовики хотели отказаться от использования ПМ, так и не удалось. Вслед за увеличением мощности возросла и отдача, что повлияло на точность стрельбы. Кроме того, ПММ стал немного тяжелее своего предшественника.

Таким образом, в настоящий момент однозначно заменить ПМ в армии, полиции и других силовых ведомствах, сохраняя при этом его универсальность, не может ни один пистолет. Будь то отечественный или иностранный. Но в этом нет ничего плохого, поскольку в современном мире каждому ведомству свойственны его определённые задачи.