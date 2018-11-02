Танк Т-90 признали самым опасным в мире

Американские эксперты считают, что создать технику, способную воевать в любых условиях, удалось только России.

Российские танки Т-90 до сих показывают чудеса живучести и воюют в любых условиях, пишет The National Interest. Издание отмечает, что иракская армия, вооружённая танками М1, не смогла помешать захвату Мосула в 2014 году, но российские танки Т-90 продолжают эффективно работать на Ближнем Востоке.

Российские танки, оснащённые не только мощной стальной бронёй, но и динамической защитой, до сих пор противостоят ракетным комплексам производства США, в то время как американские и немецкие танки "горят" как спички. Все сравнения предыдущих лет, по мнению экспертов, могут не приниматься в расчёт, поскольку российские танки оказались значительно боеспособнее зарубежных машин.

Ранее стало известно, что на базе танков Т-72 Уралвагонзавод создаёт танк-робот, способный проводить боевую работу без участия экипажа. Подробнее об эффективности российских танков в современных войнах можно прочитать в нашем материале "Секрет "Арматы". Российские супертанки против НАТО" и "Зверь с артиллерийской пушкой. Как Россия построила супертанк для войны с НАТО".