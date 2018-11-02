Китайцы скопировали российский противотанковый комплекс "Корнет"

Новинку китайского ВПК собираются представить в рамках выставки AirShow China 2018.

Новый китайский ПТРК, точно так же, как и "Корнет", использует для поражения целей полуавтоматическое наведение по лазерному лучу, пишет Defense Blog. Китайский комплекс предназначен для поражения существующей и перспективной бронетехники, в том числе, боевых машин, защищённых динамической защитой.

Как и российский комплекс, китайский "Корнет" имеет модульную конструкцию и разбирается на несколько частей для удобства транспортировки. Пехотный вариант комплекса переносится расчётом из двух человек. Иные разработки отечественного ВПК пользуются популярностью и в других странах. Ранее стало известно, что американские военные пытаются разработать аналог российских комплексов С-400.