Китайцы показали первый ударный стелс-беспилотник собственной разработки

Машина выглядит как копия американских беспилотных летательных аппаратов этого типа, но разработчики сообщают об "уникальных качествах" боевого робота.

Официальная презентация машины назначена на вторник, однако уже известно, что китайская авиастроительная корпорация AVIC нарекла беспилотник "Облачной тенью" ("Cloud Shadow"). Как сообщает Global Times, машина построена по тем же принципам, что и американский палубный беспилотник X-47B, однако на полностью китайской элементной базе и с применением собственных уникальных технологий.

Над снижением радиолокационной заметности машины трудились специалисты китайской аэрокосмической научно-технической корпорации CASTC. Подробные характеристики нового беспилотника неизвестны, однако разработчики и производители сообщают, что управлять им может один оператор. Размах крыльев нового БПЛА, согласно оценке китайских экспертов, превышает 20 метров.