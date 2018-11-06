США предрекли "настоящий ад" в случае войны с Ираном

Американские эксперты считают, что сменить режим в Иране силой, как это делали ранее, у США уже не получится

Американский военный эксперт Роберт Фарли заявил, что вторжение США в Иран может обернуться настоящей катастрофой для американской армии. По его словам, Тегеран обладает достаточным количеством вооружений и обученной армией, чтобы дать отпор США на суше, в воздухе и на море, пишет National Interest. При этом на само вторжение у США нет ни денег, ни возможностей — инфраструктуры для переброски боевой техники к границам страны в данный момент нет, а проведение операции, подобной вторжению в Ирак в 2003 году, не одобрит Конгресс и Сенат. Если такое решение всё-таки будет принято, США ждёт "настоящий ад" и огромные потери как в технике, так и в людях, заключает эксперт.

Роберт Фарли отмечает, что оккупация страны фактически невозможна ни с суши, ни с моря — Иран обладает достаточным количеством противокорабельных ракет, способных бороться с кораблями любого типа. Эксперт отмечает также, что на союзников США по региону в этом вопросе надеяться не стоит — Саудовская Аравия и другие страны — партнёры Америки по Ближнему Востоку вряд ли согласятся участвовать в групповом нападении на Иран.