В Ираке нашли более двухсот массовых могил с телами жертв террористов

Из-за большого количества тела женщин и детей просто закапывали в глубоких котлованах.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад, в котором содержатся сведения о нахождении более двухсот массовых захоронений боевиков ИГ*, сообщает РИА "Новости". Отмечается, что к моменту публикации документа сотрудники ООН зафиксировали 202 места массовых захоронений.

Большинство иззахоронений находятся в провинциях Найнава ,Киркук, Салах-ад-Дин и Анбар. По оценкам комитетов ООН, в этих местах может быть захоронено от 6 до 12 тыс. тел. Кроме женщин, детей и стариков, убитых боевиками, в огромных могилах могут лежать тысячи иракских полицейских и военных, не пожелавших примкнуть к боевикам. Теперь экспертам предстоит решить, как извлечь большое количество тел из захоронений. Следователи и судебные эксперты отмечают, что установление точного количества жертв необходимо для рассмотрения дел о геноциде и военных преступлениях.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.