В США выяснили, как Россия может заглушить американские беспилотники

Американские эксперты считают, что российские специалисты достигли значительного прогресса в разработке радиоэлектронного оружия.

Американский военный эксперт Дэвид Акс отметил, что беспилотные летательные аппараты Соединённых Штатов могут быть "заглушены" российскими комплексами радиоэлектронной борьбы, в создании которых специалисты из РФ преуспели гораздо больше остальных, сообщает National Interest. По словам эксперта, в случае вывода беспилотников из строя США потеряют едва ли не самый эффективный инструмент для ведения боевых действий.

Говоря о российских комплексах РЭБ, Акс отметил, что одним из самых эффективных средств противодействия БПЛА стал комплекс радиоэлектронного подавления "Силок", испытания которого состоялись на учениях Российской армии в Ленинградской области. Большинство из уникальных комплексов РЭБ, по словам Акса, развёрнуты и в Сирии. Американские военные, по данным эксперта, таким разнообразием комплексов похвастаться не могут.