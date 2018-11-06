Китайцы раскрыли характеристики ударного стелс-беспилотника

Китайская академия аэрокосмической аэродинамики опубликовала характеристики новейшего ударного беспилотника, построенного с учётом технологий малой радиолокационной заметности. Как сообщает портал UAS, самый передовой беспилотник CH-7 имеет размах крыльев 22 метра при общей длине машины в 10 метров.
Максимальная взлётная масса реактивного БПЛА составит 13 тонн. Высота полёта при выполнении боевого задания, согласно официальным данным, составляет 12–13 тысяч метров. Отмечается, что при скорости 0,5–0,7М аппарат способен находиться в воздухе до 15 часов. Представители разработчика сообщают, что машина оснащена комбинированной информационно-управляющей системой, способной самостоятельно проводить диагностику при постановке помех противников. Кроме того, машина оснащена передовой бортовой электроникой, способной в автоматическом режиме распознавать технику и объекты противника.
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