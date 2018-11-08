Ключи от неба. Почему США и НАТО боятся комплексов С-400

В 2020 году "Рособоронэкспорт" начнет исполнять самый крупный заказ на комплексы ПВО С-400. До 2023 года Вооруженные силы Индии получат пять полковых комплектов. За С-400 "стоит очередь" из десятка государств, а сам факт присутствия этих систем в различных регионах мира сильно беспокоит Соединенные Штаты

Из России с любовью

Технологии, применяемые в разработке зенитных ракетных систем в России, всегда представляли для американских спецслужб в целом и Разведывательного управления Минобороны (РУМО) США в частности огромный интерес. В начале 90-х, пользуясь нестабильной ситуацией в стране и оборонно-промышленном комплексе, представители западных спецслужб всеми правдами и неправдами пытались заполучить как отдельные компоненты комплексов, так и технологию их производства, а также подробные данные о режимах работы. Интерес американских военных понять легко: собственный ЗРК Patriot, разработанный под общим руководством крайне умных и находчивых инженеров из Raytheon, существенно уступал по дальности и высоте поражения целей ещё советским ЗРС С-300, а также имел целый ряд ограничений по скорости поражаемых целей, из-за чего среди военных снискал дурную славу и получил обидное прозвище Holey ("Дырявый").

Попытки изучить секреты российских ЗРС через страны, в которые С-300 поставлялся в рамках военно-технического сотрудничества, серьёзных успехов не принесли. Стремление "задружиться" с бывшими союзными республиками — Украиной и Белоруссией, а также попытки выудить секреты С-300 с помощью израильских спецслужб и военных у Греции не помогли американских разработчикам в доведении до совершенства собственных систем ПВО. Во многом этим объясняются выводы американских экспертов относительно С-300 в Сирии, переброска которых стала ответом на недружественные и крайне наглые действия израильской (равно как и американской) авиации в регионе. Несмотря заявления официальных лиц Израиля о том, что их авиация будет действовать в Сирии даже под угрозой уничтожения, инстинкт самосохранения и здравый смысл взяли верх — израильские лётчики прекратили полёты в районе присутствия российских ЗРС. При этом в Сирии фактически развёрнута комбинированная, глубоко эшелонированная противовоздушная оборона, костяк которой составляют российские комплексы ПВО С-300 и С-400, прикрывающие ключевые районы. Это обстоятельство уже встревожило США — спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон глубоко озабочен развёртыванием российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирийской Арабской Республике. Особое беспокойство американской стороны, по словам Джеффри, вызвано низким уровнем подготовки сирийских военных и непониманием задач, которые могут быть поставлены перед операторами комплексов. В переводе с дипломатического английского на русский это значит, что американцы не знают, будут сбивать их истребители при входе в воздушное пространство Сирии или нет.

Платите в кассу

Распространение по миру ЗРС С-400, которые стали логическим развитием доказавшей свою эффективность концепции ПВО, лишь добавило масла в огонь и заставило американских военных переживать дополнительный стресс. Как и любое передовое оружие, ЗРС С-400 интересовали всех союзников России. Понятно и особое внимание китайских военных, которые на протяжении многих лет демонстрировали заинтересованность в закупке систем ПВО, способных перехватывать как воздушные высокоскоростные цели, так и боевые блоки баллистических ракет. Вооружённые силы КНР стремились получить С-400 с 2008 года, однако реализовать намеченные планы удалось только в 2014 году, причём за весьма серьёзные деньги. Как и в случае с продажей истребителей Су-35, о "штучной" продаже не могло идти и речи. В итоге китайские военные согласились закупить крупную партию —шесть дивизионных комплектов (РЛС, пусковые, ЗУР и вспомогательное оборудование) С-400 обошлись НОАК в $3 млрд.

Продажа С-400 в КНР фактически привела к образованию российской военно-промышленной монополии на системы противовоздушной обороны. Сочетание "цена — качество" и возможность сбивать любые воздушные цели в зоне действия комплекса значительно расширили список клиентов и портфель заказов "Рособоронэкспорта", а комплексы С-400 в одночасье стали самым ходовым товаром на рынке вооружений. При этом выяснилось, что Россия оказалась способна "закрыть" все позиции даже по более крупным сделкам. Об этом лучше всего свидетельствует третий по счёту, но первый по объёму контракт на поставку комплексов С-400 в Индию. Уже известно, что Вооружённые силы Индии получат пять полковых комплектов, причём заплатят за покупку не в вечно зелёной валюте, а более 330 млрд рублей. Правда, и на этот раз США попытались сорвать сделку между Россией и Индией в свойственной для себя манере. Однако даже с учётом серьёзной зависимости от американского оружия — запугать покупателя С-400 отказом от военно-технического сотрудничества и экономическими санкциями не удалось. В итоге вместо дряхлеющих ЗРК Patriot, которые индийским военным хотели "впарить" находчивые американские маркетологи, в сделку были включены вертолёты и управляемое вооружение к ним. Ключевой сектор, к раздражению американских оружейных корпораций, вновь остался за Россией.

Истерика на рынке

Кроме правительства Индии "деньги в кассу" занесла и Турция — первый контракт на поставку полкового комплекта С-400 обойдётся правительству этой страны в $2,5 млрд. В такую же сумму оценивают поставку дополнительного полкового комплекта после 2021 года. При этом США, сами того не сознавая, создали для С-400 лучшую PR-акцию за последние 10 лет. Под панические атаки и психоз штаба светоча демократии в Вашингтоне впервые попала страна, находящаяся в списке действующих членов НАТО. Из-за контракта на поставку С-400 Турцию уже обвинили в нарушении принципов и договорённостей с альянсом. Шутка ли — в одном из главных центров сосредоточения американской сверхсекретной военной авиационной техники появится российский комплекс, который разрабатывали для уничтожения этой самой техники. Справедливости ради стоит отметить, что независимость в плане принятия решений обходится Турции очень дорого — из-за скандала вокруг С-400 США уже лишили страну истребителей F-35, покупку которых Турция оплатила заранее и в полном объёме.

Беглый анализ списка потенциальных покупателей С-400 позволяет сделать обнадёживающий вывод — С-400 действительно превратился в "автомат Калашникова" среди систем ПВО, а спрос на эти комплексы постоянно растёт, даже несмотря на угрозы американцев ввести санкции против всех, кто будет сотрудничать с Россией. Уже на текущем этапе исполнения контрактных обязательств перед КНР, Индией и Турцией в списке потенциальных клиентов значатся Саудовская Аравия, Катар, Иран, Алжир, Кувейт, Египет, Малайзия, а также другие государства в Северной и Центральной Африке и Азии, чьи намерения пока имеют форму осторожной заинтересованности. По приблизительным оценкам, только на С-400 в ближайшие несколько лет Россия может заработать $25–30 млрд.

Кража со взломом

Даже с учётом детального изучения ЗРС предыдущего поколения создать комплекс ПВО с аналогичными С-300/С-400 характеристиками никто не смог. Ожидалось, что первыми более-менее похожую систему создадут китайцы, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что комплекс ПВО HQ-9, который даже стал победителем турецкого тендера на закупку средств ПВО дальнего действия, не способен поражать маневрирующие цели и имеет существенно больше ограничений в режимах работы, чем американский Patriot. Создать ЗРС с такой же эффективностью, как российская, китайцы не смогли даже после того, как стали первыми покупателями С-300ПМ2 — модернизированной версии С-300, которая в данный момент находится на боевом дежурстве в Сирии.

Не преуспели в этом отношении и американские разработчики — даже в самой современной версии PAC-3 ЗРК Patriot слишком дорог, а результаты его боевой стрельбы по целям в Саудовской Аравии заставили американских военных исключить этот комплекс из состава противоракетной обороны в Европе. Довести собственную систему до пригодного к боевой работе состояния не удалось даже после того, как в распоряжении американских специалистов оказались чертежи и результаты научных исследований, проведённых в рамках создания комплексов С-300 и модификаций этой системы. Бывший гендиректор конструкторского бюро концерна "Алмаз-Антей" Игорь Ашурбейли заявил, что на этапе создания ЗРС нового поколения С-400 и С-500 Соединённые Штаты получили часть технологий, связанных с разработкой комплексов С-300. Однако и эти данные не помогли американским специалистам доработать собственные ЗРК — противоракеты комплексов Patriot по-прежнему могут поражать лишь медленно летящие "болванки", а об уничтожении высокоскоростных целей в воздушном пространстве и объектов в ближнем космосе, как это делают ракеты 40Н6 из состава комплекса С-400, не идёт и речи. Итогом боевой службы Patriot стало срочное решение о разработке новой системы, способной не только "вертеть радаром", но и поражать обнаруженные цели. Именно по этой причине США не только уступают долю на одном из самых прибыльных секторов рынка вооружений, но и в случае чего не смогут прилететь с демократическими бомбардировками, как делали это 15–20 лет назад.