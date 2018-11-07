США признали бесполезность системы ПРО перед российскими ракетами

Американские эксперты отмечают, что теперь военные срочно решают, какие шаги предпринять для сохранения боевых возможностей.

США откажутся от развёртывания РЛС кругового обзора LTAMDS, которую планировалось внедрить в структуру системы противоракетной обороны вместо РЛС комплекса Patriot, пишет Defense News. Издание отмечает, что разворачивать системы этого типа нужно было раньше, но новые наступательные системы и средства поражения, созданные в России и КНР, сводят к нулю возможности РЛС этого типа.

Американские эксперты отмечают, что РЛС Q-53 и Q-65 с секторами обзора в 120 градусов откровенно устарели и не могут противостоять ни крылатым ракетам, ни гиперзвуковым средствам поражения и срочно нуждаются в замене. Отдельно отмечается, что если армия США к 2023 году не предоставит готовое решение по замене комплексов Patriot, то весь бюджет на модернизацию системы ПРО перейдёт в Агентство противоракетной обороны. Общий контроль над соблюдением условий развития ПРО может перейти к Командованию воздушно-космической обороны Северной Америки.

Ранее командующий сухопутными войсками и противоракетной обороной генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон заявил, что Вооружённые силы США должны модернизировать систему противоракетной обороны с целью технического превосходства над ключевыми соперниками, в качестве которых указываются Россия и Китай.