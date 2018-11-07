США признали бесполезность системы ПРО перед российскими ракетами

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США признали бесполезность системы ПРО перед российскими ракетами

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Скриншот видео Raytheon
Американские эксперты отмечают, что теперь военные срочно решают, какие шаги предпринять для сохранения боевых возможностей.

США откажутся от развёртывания РЛС кругового обзора LTAMDS, которую планировалось внедрить в структуру системы противоракетной обороны вместо РЛС комплекса Patriot, пишет Defense News. Издание отмечает, что разворачивать системы этого типа нужно было раньше, но новые наступательные системы и средства поражения, созданные в России и КНР, сводят к нулю возможности РЛС этого типа.

Американские эксперты отмечают, что РЛС Q-53 и Q-65 с секторами обзора в 120 градусов откровенно устарели и не могут противостоять ни крылатым ракетам, ни гиперзвуковым средствам поражения и срочно нуждаются в замене. Отдельно отмечается, что если армия США к 2023 году не предоставит готовое решение по замене комплексов Patriot, то весь бюджет на модернизацию системы ПРО перейдёт в Агентство противоракетной обороны. Общий контроль над соблюдением условий развития ПРО может перейти к Командованию воздушно-космической обороны Северной Америки.

Ранее командующий сухопутными войсками и противоракетной обороной генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон заявил, что Вооружённые силы США должны модернизировать систему противоракетной обороны с целью технического превосходства над ключевыми соперниками, в качестве которых указываются Россия и Китай.

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