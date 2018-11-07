Китайцы "скрестили" российский истребитель Су-35 и американский F-16

Машина получила смешанную аэродинамическую схему и двигатели с управляемым вектором тяги.

В рамках авиасалона Airshow China 2018 китайский авиационный концерн Chengdu показал боевой истребитель, построенный с учётом технологий, реализованных в российских истребителях Су-35. Как сообщает FlightGlobal, машина получила смешанную аэродинамическую схему с передним горизонтальным оперением и двигателями с многовекторным управлением тяги. Отмечается, что прообразом для создания планера машины, вероятнее всего, послужил американский истребитель F-16.

После внедрения передовых технологий истребитель J-10B получил возможность совершать маневры на предельно малой и нулевой скорости, а в его лётной программе появились фигуры высшего пилотажа, такие как "Кобра Пугачёва". В качестве маршевого двигателя китайские авиастроители решили выбрать WS-10 — турбореактивный двигатель, который создавался на основе российских технологий. Подавляющее большинство истребителей, оснащённых двигателями с УВТ, создано и производится в России. К машинам этого типа относятся Су-30, Су-35С, а также истребитель пятого поколения Су-57. Единственной американской машиной с отклоняемыми по вертикали соплами двигателей является F-22 Raptor.