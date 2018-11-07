Разработчики показали испытания Су-57 на прочность

Планер истребителя пятого поколения Су-57 испытывали на предельно допустимые нагрузки.

Инженеры испытательного комплекса ОКБ "Сухой" в Москве показали, каким проверкам подвергается планер истребителя пятого поколения. Кадры испытаний Су-57 опубликовал телеканал "Звезда". Для того чтобы "порвать" крыло истребителя, в испытательной камере используются массивные грузы, имитирующие аэродинамические нагрузки на планер истребителя.

Отмечается, что на испытаниях крыла российского истребителя пятого поколения Су-57 элемент планера разрушился при нагрузке в 104 процента от допустимой. Это, по словам разработчиков, соответствует конструктивным нормам. Начальник подразделения ОКБ" Сухой" Александр Шкода заявил, что разрушение конструкции при нагрузках от 99 до 104 процентов — это отличный результат. Если разработчики в ходе испытаний получают значения, превышающие 104 процента, то это означает, что конструкция истребителя перетяжелена.