Госдеп США выразил озабоченность развёртыванием комплексов С-300 в Сирии

Американские специалисты по внешней политике не понимают, какие задачи будут поставлены перед расчётами С-300 в САР.

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон глубоко озабочен развёртыванием российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирийской Арабской Республике. Как сообщает РИА "Новости", особое беспокойство американской стороны вызвано низким уровнем подготовки сирийских военных и непониманием задач, которые могут быть поставлены перед операторами комплексов.

Минобороны России перебросило комплексы С-300 в САР 24 сентября 2018 года в качестве ответной меры на действия израильской авиации, в результате которых сирийскими средствами ПВО по ошибке был сбит российский самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20. Ранее Лайф сообщал, что в Сирию были доставлены модернизированные комплексы С-300ПМ-2.