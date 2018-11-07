Российские военные в Таджикистане получат модернизированные БМП

Новую бронетехнику уже укомплектовали экипажами военных, проходящих службу по контракту.

Дислоцированная в Таджикистане российская 201-я военная база будет усилена модернизированными боевыми машинами пехоты БМП-2М. Ожидается, что перевооружение произойдёт до конца года.

— Экипажи новых боевых машин уже полностью сформированы военнослужащими по контракту, каждый из которых прошёл программу переподготовки, — сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Как добавляют военные, новая бронетехника имеет на вооружении 30-миллиметровую автоматическую пушку, 7,62-миллиметровый пулемёт, противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Также в модернизированной версии были установлены новейшие приборы наблюдения, прицеливания и связи.

Отметим, 201-я военная база расположена одновременно в двух городах Таджикистана — Душанбе и Бохтаре. По договору с таджикскими властями российские военные будут находиться в регионе как минимум до 2042 года.