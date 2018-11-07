США "пришли в ярость" из-за перехвата самолёта-разведчика истребителем Су-27

Представители американских ВМС заявляют, что "небезопасный перехват" поставил под угрозу жизнь членов экипажа ЕР-3Е.

Британское издание Express опубликовало материал, посвящённый "небезопасному перехвату" истребителя Су-27 над Чёрным морем. Сообщается, что США "в ярости" от перехвата, а в заголовке текста содержится призыв "вести себя прилично". Ранее представитель ВМС США Билл Эллис заявил, что перехват был выполнен "небезопасно", а жизнь членов экипажа самолёта-разведчика в этот момент находилась под угрозой.

Nov. 5, 2018, U.S. EP-3 Aries aircraft in international airspace #BlackSea intercepted by Russian SU-27. Unsafe due to SU-27 conducting a high speed pass directly in front of the mission aircraft, putting pilots and crew at risk. READ: https://t.co/MVpDPUvKq2 pic.twitter.com/qvXulzQWPu — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 5 ноября 2018 г.

Британский таблоид также отмечает, что российский Су-27 создал реальную угрозу для жизни операторов и пилотов самолёта-разведчика ЕР-3Е Aries ВМС США. Британские СМИ отмечают, что минимальное расстояние между российским Су-27 и американским самолётом-разведчиком составляло около трёх метров. В Минобороны России отметили, что незадолго до перехвата над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена неизвестная цель, приближающаяся к границе России. На перехват с ближайшего аэродрома подняли истребитель Су-27. Лётчик приблизился к американскому самолёту на безопасное расстояние, после чего идентифицировал борт и сопроводил, не допуская нарушения границы воздушного пространства.