Стало известно, сколько ракет нужно для уничтожения США

Американские эксперты уверены, что даже малой части ядерного потенциала России хватит для выполнения этой задачи.

Американский военный эксперт Майкл Пек заявил, что для уничтожения США России не обязательно разворачивать перспективные гиперзвуковые ракетные комплексы и другое ультрасовременное оружие. Как отмечает Пек в своей статье для журнала National Interest, США не располагают эффективной системой противоракетной обороны на собственной территории — и для уничтожения страны будет достаточно небольшого количества баллистических ракет.

Пек утверждает, что США безуспешно пытаются "закрыть" собственную территорию от возможного ядерного удара, но успеха в этом направлении добиться не удалось. При этом Пек отмечает, что Российская армия держит наготове 528 баллистических ракет сухопутного и морского базирования. Эксперт считает, что защиты ни от баллистических ракет, принятых на вооружение 10–15 лет назад, ни от современных ракетных комплексов в США нет и не появится в ближайшие 20 лет.