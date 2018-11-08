Стало известно, сколько ракет нужно для уничтожения США

Американский военный эксперт Майкл Пек заявил, что для уничтожения США России не обязательно разворачивать перспективные гиперзвуковые ракетные комплексы и другое ультрасовременное оружие. Как отмечает Пек в своей статье для журнала National Interest, США не располагают эффективной системой противоракетной обороны на собственной территории — и для уничтожения страны будет достаточно небольшого количества баллистических ракет.
Пек утверждает, что США безуспешно пытаются "закрыть" собственную территорию от возможного ядерного удара, но успеха в этом направлении добиться не удалось. При этом Пек отмечает, что Российская армия держит наготове 528 баллистических ракет сухопутного и морского базирования. Эксперт считает, что защиты ни от баллистических ракет, принятых на вооружение 10–15 лет назад, ни от современных ракетных комплексов в США нет и не появится в ближайшие 20 лет.
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