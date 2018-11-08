Эксперт спрогнозировал возможное начало ядерной войны между РФ и США

По мнению Константина Сивкова, признаком готовности использовать ядерное оружие со стороны США может стать отзыв посла и сотрудников дипмиссии из России.

Вероятность конфликта между РФ и США с применением ядерного оружия есть, однако маловероятна. Тем не менее американские власти будут стараться усилить свою ядерную мощь, а России, напротив, навязать участие в договорах по ядерному разоружению. Такой прогноз сделал военный эксперт Константин Сивков в своей статье для "Военно-промышленного курьера". В материале он также приводит возможный сценарий начала ядерной войны между РФ и США.

— Моменту перехода к применению ядерного оружия будет предшествовать достаточно длительный (от нескольких суток до месяца и более) период ведения боевых действий обычным оружием. Если агрессор решится начать войну с удара ядерными ракетами, этому будет предшествовать достаточно длительный угрожаемый период (от нескольких месяцев до года и даже более), в ходе которого напряжённость отношений между США и РФ будет исключительно высокой, — говорится в статье.

Непосредственным признаком приближающейся войны, по мнению эксперта, может стать отзыв посла и сотрудников дипмиссии. Также признаками могут стать развёртывание войск у границ России под видом учений, создание ударных группировок ВМС США в районах, откуда возможно нанести удары по российской территории.

Как отмечает Сивков, учитывая данный возможный сценарий, Россия должна уделить внимание разработке и созданию "арсенала контрудара". Под ним эксперт подразумевает гиперзвуковые ракеты (баллистические или аэробаллистические), а также крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101 с обычными боевыми частями. В частности, в случае появления угрозы ядерной войны, Россия могла бы нанести упреждающий удар данными ракетами.

— Такой удар во время ведения боевых действий неядерным оружием не означает перехода к применению ядерного оружия и вместе с тем позволит значительно ослабить или даже предотвратить обезоруживающий и обезглавливающий удар ракет с минимальным подлётным временем, — поясняет эксперт.

Также Сивков заявляет, что советские наработки в данной сфере и уже достигнутые успехи помогут создать оружие контрудара быстро и с минимальными затратами.