Новейший вертолёт Ми-38 совершил первый полёт

Транспортно-десантная машина должна заменить в войсках вертолёты Ми-8 различных модификаций.

В рамках проведения форума Airshow China глава холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский заявил, что первый полёт осуществил вертолёт Ми-38 — новейшая версия транспортно-десантной машины, созданная по техническому заданию Минобороны, сообщает ТАСС. Кроме того, Богинский отметил, что холдинг в конце следующего года планирует получить сертификат типа на вертолёт Ка-62.

Серийное производство Ми-38 будет проводиться на Казанском вертолётном заводе. Кроме военной модификации Ми-38 может производиться в пассажирской, грузовой и VIP-версиях. Максимальная дальность полёта машины составляет 1300 километров.