С-300 свели к минимуму возможности израильской авиации в Сирии

Сирийские военные отмечают, что благодаря размещению С-300 обстановка в регионе начала стабилизироваться.

Глава политуправления сирийской армии Хасан Ахмад Хасан заявил, что благодаря переброске комплексов С-300 в Сирию и постановке ЗРС на боевое дежурство возможности израильской авиации в регионе были сведены к минимуму. Как сообщает РИА "Новости", Хасан Ахмад Хасан не стал говорить о полном исключении авиаударов, однако отметил, что право сирийского государства — как в координации с российскими военными, так и независимо защищать своё небо, когда происходит атака.

Ранее Лайф писал, что спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил: Вашингтон глубоко озабочен развёртыванием российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирийской Арабской Республике. Минобороны России перебросило комплексы С-300 в САР 24 сентября 2018 года в качестве ответной меры на действия израильской авиации, в результате которых сирийскими средствами ПВО по ошибке был сбит российский самолёт радиоэлектронной разведки Ил-20. Ранее Лайф сообщал, что в Сирию были доставлены модернизированные комплексы С-300ПМ-2.