Су-57 научат садиться на авианосец

ОКБ "Сухой" заложило в машину возможности садиться на короткие и сверхкороткие взлётно-посадочные полосы.

Главный конструктор-директор ОКБ "Сухой" Михаил Стрелец заявил, что истребитель пятого поколения должен совершать посадку на укороченную полосу без специальных средств. Как сообщает телеканал "Звезда", точные цифры по длине взлётно-посадочной полосы пока не указываются, но истребителю, созданному в рамках программы ПАК ФА, нужно в два раза меньше расстояния для посадки, чем предшественнику — истребителю Су-35.

Отдельно отмечается, что истребитель Су-57 может быть рассмотрен в качестве основного самолёта для морской авиации, а разместить его могут на новейшем авианосце, аванпроект которого демонстрируется на военно-морских выставках последние несколько лет. Если решение об адаптации истребителей Су-57 для авианесущих кораблей будет принято, то самолёты пятого поколения должны будут заменить истребители МиГ-29К и Су-33, составляющие основу палубной авиации ВМФ России.

Эксперты отмечают, что доработка Су-57 под размещение на авианосцах не потребует значительных изменений в конструкции. Палубные самолёты при посадке используют аэрофинишёры, что позволяет сократить пробег у тяжёлых истребителей до 85–90 метров. О создании палубной версии истребителя Су-57 ещё в 2014 году сообщал заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению контр-адмирал Виктор Бурсук.

По его словам, палубная модификация Су-57 заложена в программу развития вооружений, а корабль, способный нести на себе полноценное авиакрыло, появится у ВМФ России примерно в 2030 году. Максимальная дальность полёта Су-57 с боевой нагрузкой в 10 тонн может составлять до 5,5 тыс. километров. В состав вооружения Су-57 уже входят ракеты "воздух — воздух" большой дальности, крылатые ракеты Х-59МК2 "Овод", испытания которых проводились в Сирии, а также противокорабельные ракеты Х-35УЭ. Максимальная дальность обнаружения целей Су-57 составляет не менее 400 километров.