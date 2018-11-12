"Калибр"-спецназ. Как Россия может нейтрализовать систему ПРО США

Размещение компонентов американской системы противоракетной обороны и возможный выход США из Договора о РСМД заставят российских военных оперативно реагировать на новые угрозы. Вопреки расхожему мнению, на новый ракетный щит не придётся тратить значительные средства — "скальпель" для системы ПРО давно придуман и испытан.

"Гранат" для НАТО

Советский Союз крайне масштабно подошёл к вопросу купирования любой угрозы, исходящей от стран НАТО. Помимо значительного числа подводных лодок, оснащённых не только баллистическими, но и крылатыми ракетами с ядерной боевой частью, с начала 70-х отечественный ВПК разрабатывал несколько десятков типов крылатых ракет, носителями которых должны были стать мощные колёсные тягачи. Кроме оперативно-тактических ракетных комплексов "Луна" и "Эльбрус", на замену которым в Коломне разработали сверхсовременный ракетный комплекс "Точка", создали оружие абсолютного возмездия. На крылатые ракеты большой дальности возлагалась крайне важная задача — стереть с лица земли все позиционные районы, в которых допускалось размещение ракет, противоракет и вообще любых крупных военных объектов, представляющих опасность.

В конце 70-х научные изыскания и конструкторские работы привели советских специалистов к созданию одной из первых стратегических крылатых ракет морского базирования комплекса 3К-10 "Гранат", который среди отечественных специалистов называли "русским "Томагавком". Большой загадки в создании крылатых ракет такого типа не было — в электронный "мозг" ракеты загружались координаты заранее разведанных целей, после чего любая многоцелевая подлодка могла спокойно отстреляться по целям в тактической и стратегической глубине. Говоря простым языком, изящное решение проблемы существования военной мощи США и НАТО в Европе позволяло "накидать" несколько сотен крылатых ракет из любой точки в акватории Средиземного и Балтийского моря, восточной области Атлантики и даже из небольшой части Индийского океана. Средств для противодействия ракетам, которые благодаря габаритам можно было "затолкать" в торпедные 533-мм аппараты всех многоцелевых АПЛ, не придумали — небольшие размеры и, как следствие, низкая радиолокационная заметность позволяли совершать групповые "прострелы" по любой точке на территории Европы с гарантией поражения целей в 99,9 процента.

"Папа" для "Калибра"

У крылатых ракет большой дальности (КРБД) с инерциальной системой наведения в комплексе "Гранат" была всего одна проблема — создание носителей, сверхсовременных и малошумных АПЛ, было не только крайне дорогим, но и крайне медленным процессом. Эти особенности хорошо понимали как разработчики, так и военные. В результате незначительной адаптации ракет морского базирования уже к 1985 году удалось создать уникальный ракетный комплекс с КРБД, базой для которого послужил обычный армейский четырёхосный тягач. Головному разработчику комплекса КБ "Новатор" удалось не просто "вписать" ракеты в небольшой транспортно-пусковой контейнер, но и создать высокоточный ракетный комплекс с минимальными затратами при производстве.

"Дешёвый ответ" ракетам Tomahawk уже при испытательных стрельбах на Ахтубинском полигоне показал уникальные характеристики — шесть ракет, смонтированных на пусковой платформе, "укладывались" в цель с отклонением не более 10–15 метров, что при мощности ядерной боевой части в 150 килотонн (для сравнения, мощность бомбы, сброшенной США на Хиросиму, составляла всего 18 килотонн) приравнивалось к попаданию "в яблочко". Отдельно стоит отметить, что таких показателей удалось добиться без использования спутникового наведения и других хитроумных вспомогательных систем, из-за чего стоимость одной ракеты "Томагавк" достигла миллиона долларов. Всего через два года после начала разработки уникальная система была принята на вооружение под индексом 3К12, а за способность менять ландшафт под ногами вероятного противника с земного на лунный комплекс получил название "Рельеф". Строго говоря, СССР в короткие сроки удалось создать уменьшенную копию "Тополей" и "Ярсов" — многотонные тягачи с крылатыми ракетами было невозможно запеленговать или обнаружить из космоса, а на переход в боевой режим из походного положения расчётам комплекса "Рельеф" требовалось не более пяти минут. Только с полигона Елгава в Латвийской ССР крылатые ракеты могли доставать до любой точки Европы.

Уничтожитель обороны

На вооружении комплексы "Рельеф" с крылатыми ракетами большой дальности состояли вплоть до подписания между СССР и Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), вступившего в силу 1 июня 1988 года. При этом главным бенефициаром соглашения стали именно американцы — кроме разработки авиационных крылатых ракет к 1991 году ВМС США сохранили значительное количество ракет Tomahawk морского базирования. Россия в этом отношении всегда считалась проигравшей стороной, и такое положение дел сохранялось вплоть до 7 октября 2015 года, когда корабли Каспийской флотилии через территорию трёх государств выпустили 26 крылатых ракет с никому не известным названием. Спустя час с небольшим стало известно, что, пролетев более 1,5 тыс. километров, 11 объектов боевиков в нескольких сирийских провинциях разнесли ракеты комплекса "Калибр-НК" — прямые потомки ракет 3К-10 "Гранат". Всего за одно утро американские военные эксперты выучили не только труднопроизносимые по-английски слова storozhevik и kaspiyskaya flotilia, но и узнали, что максимальная дальность пуска ракет комплекса "Калибр" может быть значительно больше 1,5 тыс. километров.

В конце октября 2018 года во время встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте президент России Владимир Путин заявил, что в случае необходимости Вооружённые силы страны и промышленность смогут быстро и эффективно отреагировать на выход США из ДРСМД. Кроме новейших крылатых ракет с неограниченной дальностью полёта у Российской армии есть и более дешёвые, простые и эффективные ракеты, которые в случае необходимости можно легко переформатировать под сухопутные носители. В этом отношении гонка вооружений для России закончится даже без прямого участия, поскольку наработки по комплексам "Гранат" и "Рельеф" никуда не делись. При этом выход США из ДРСМД похож на выстрел в собственную ногу из дробовика: по сути, президент США Дональд Трамп не просто сэкономит российской промышленности несколько лет и миллиарды долларов на строительство флота. Другое обстоятельство куда важнее — если до выхода США из РСМД и развития сухопутных комплексов с крылатыми ракетами дело всё-таки дойдёт, то американская система ПРО, которую не без оснований называют "щитом" для Америки, будет стёрта с лица Земли одновременно с нанесением ответно-встречного ядерного удара.