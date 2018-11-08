Сирийская армия освободила 19 женщин и детей из плена боевиков ИГИЛ

Мирных жителей террористы захватили в конце июля, часть из них они потом отпустили, ещё некоторых убили.

В результате проведённой спецоперации к северу от города Пальмира сирийским военным удалось уничтожить отряд боевиков ИГИЛ*. Ликвидированные террористы осуществляли охрану заложников, которых им удалось похитить ещё летом. Всего в ходе операции было освобождено 19 человек — это женщины и дети, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

— В ходе точечной операции группа Сирийской Арабской армии вступила в прямое боестолкновение с боевиками в районе Хмейма к северо-востоку от Пальмиры. Эти боевики похитили женщин и детей из провинции Сувейда, — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщал Лайф, 25 июля в городе Эс-Сувейда на юге Сирии террористы-смертники провели серию атак. Жертвами взрывов стали по меньшей мере 248 человек. Также боевикам удалось пленить более 20 мирных жителей, большинство из которых — женщины и дети.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.