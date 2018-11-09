Российские ракеты будут "давить" противника помехами

Читайте также

Российские ракеты будут "давить" противника помехами

122

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Крылатые ракеты российского производства получат уникальные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев заявил, что в России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет. Как сообщает РИА "Новости", передовыми системами защиты оснащаются ракеты Х-101 и Х-102.

Носителями ракет этого типа выступают стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. Оснащение ракеты Х-101 представлено в виде фугасной проникающей боевой части. Ракета Х-102 предназначена для поражения особо важных объектов с высоким приоритетом — для этого фугасная боевая часть может быть заменена на ядерную. Дальность полёта ракеты составляет не менее 5 тыс. километров, а вероятное отклонение от цели составляет не более 10 метров.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×