ВМС США создадут подразделение "агрессоров" для борьбы с Россией и Китаем

Соединение кораблей будет моделировать действия вероятного противника в гипотетическом военном конфликте.

ВМС США планируют создать подводное подразделение "агрессоров" — специальной группы подводных лодок и других кораблей с целью применения на учениях. Подразделение ВМС будет выполнять те же задачи, что и воздушные "агрессоры", — моделирование действий вероятного противника, в которые американские ВМС записали Россию и Китай.

Идейным вдохновителем создания такого подразделения стал вице-адмирал Военно-морских сил США Чарльз Ричард. Проект создания "агрессоров" для ВМС включает в себя отказ от облегчённого режима обучения войск и переориентацию учений на манёвры, приближенные к реальным боевым действиям. Точный состав подводных лодок, которые планируется передать подразделению "агрессоров", в данный момент не сообщается.