Конструктор истребителя Су-57 рассказал о его превосходстве над F-22 и F-35

Согласно планам военных, первую серийную партию из 12 Су-57 российские ВКС получат в 2019 году.

Многофункциональность — одно из главных качеств современного российского истребителя Су-57, которе обеспечивает ему превосходство над американскими аналогами F-22 Raptor и F-35. Такое мнение высказал главный конструктор — директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец телеканалу "Звезда".

Как пояснил один из создателей самолёта пятого поколения, Су-57 способен одновременно бороться с наземными и воздушными целями. В то время как американские истребители специализируется лишь на определённом круге задач. Но даже по возможностям уничтожения наземных целей F-22 уступает российскому истребителю. А показатели манёвренности и разгонные характеристики F-35 не только ниже, чем у Су-57, но и уступают показателям российских истребителей четвёртого поколения.

— По отношению нагрузки самолёта, которую он может взять, к его массе … Чем больше это отношение, тем выше качество самолёта с точки зрения носителя. То же касается и объёма и массы номенклатуры средств поражения, размещаемых во внутренних отсеках. И надо сказать, что по этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолётов пятого поколения, — подчеркнул Стрелец.

Также эксперт отметил, что американские разработчики F-22 допустили ошибку при проектировании этого самолёта. В частности, они создали его исключительно лишь для завоевания превосходства в воздухе.

— И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолёт только под размещение ракет "воздух — воздух", и предприняли попытку разместить авиационные средства "воздух — поверхность" в существующую конфигурацию отсеков. Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы, — добавил Стрелец.

Отметим, российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 был разработан в ОКБ Сухого. Боевая машина создавалась с применением технологий малозаметности. Су-57 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки и т.д.