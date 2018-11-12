В Китае сняли на видео полёт истребителей пятого поколения J-20

Полёт четвёрки боевых машин прошёл в рамках международного авиакосмического салона Airshow China в городе Чжухай.

Опубликовано видео полёта новейших китайских истребителей пятого поколения Chengdu J-20 ("Цзянь-20"). На кадрах видно, как машины осуществляют манёвры на небольшой высоте — около 50 метров. При этом периодически пилоты открывают люки отсеков с вооружением, где видно несколько ракет класса "воздух — воздух" и, предположительно, две ракеты малого радиуса действия.

Отметим, это не первый публичный показ возможностей истребителей J-20. В этот раз полёт был приурочен к 69-й годовщине образования Военно-воздушных сил Китая.

Данный истребитель был принят на вооружение китайских ВВС в феврале текущего года. По предварительным данным, пока что у Китая имеется шесть таких боевых машин. J-20 является многоцелевым истребителем с характеристиками "стелс". По заявлениям разработчиков, он может подниматься на высоту до 20 км, радиус действия самолёта — 2 тысячи км.