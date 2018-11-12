Минобороны РФ опубликовало видео полёта первого бомбардировщика Ту-95

Согласно классификации НАТО, за свои характеристики ударной мощи российский самолёт получил на Западе прозвище "Медведь".

Министерство обороны России опубликовало на своей официальной странице в YouTube видеозапись с полётом первого стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Публикация была приурочена к 66-й годовщине данного события — прототип самолёта поднялся в воздух 12 ноября 1952 года.

Как говорится в пояснительной записи к видео, Ту-95 является продолжением линейки советских бомбардировщиков Ту-4, Ту-85, а также и некоторых других. Инженерам удалось взять только лучшие наработки от машин предыдущих поколений, так и появился первый межконтинентальный советский самолёт дальней авиации Ту-95. Всего создано более 500 таких машин.

Ту-95 постоянно модернизировался, благодаря чему его современные варианты до сих пор находятся на вооружении ВКС России. На сегодняшний день Ту-95 остаётся самым скоростным турбовинтовым самолётом в мире.

Имелись у этого стратегического бомбардировщика и единичные модификации. Например, Ту-95В был создан исключительно для испытания "царь-бомбы" (термоядерная авиационная бомба, ставшая самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества. — Прим. ред.).

Отметим, в 2010 году экипаж бомбардировщика Ту-95 установил рекорд, совершив полёт на расстояние почти 30 тысяч километров. В это время самолёт четыре раза дозаправлялся в воздухе над тремя океанами.