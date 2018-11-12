Более 70 объектов в Газе подверглось ударам со стороны Израиля

Израильские военные применяют боевую авиацию в ответ на ракетные обстрелы своих территорий с палестинской стороны.

Военные Израиля продолжают наносить удары по сектору Газа. Как отмечают представители израильского военного ведомства, атаковано более 70 объектов, но все они, по их словам, принадлежат террористическим организациям.

— За последние часы израильские самолёты, вертолёты, иные летательные аппараты и танки атаковали свыше 70 военных объектов "Хамас" и палестинского "Исламского джихада" по всему сектору Газа, — говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

Как пояснили израильские военные, среди уничтоженных объектов — восемь военных баз предполагаемых боевиков, три "наступательных" подземных туннеля, оружейная мастерская, позиция для запуска ракет и наблюдательный пункт. Кроме того, утверждается, что под удар попала группа боевиков, которые непосредственно вели ракетный обстрел израильской территории.

Согласно данным Израиля, боевики не останавливают свои обстрелы и уже выпустили по территории около 200 ракет и мин. Из них лишь 60 были перехвачены установками ПРО "Железный купол".

Как ранее сообщал Лайф, 12 ноября армия Израиля ответила на массированный ракетный удар из сектора Газа. Одна из ракет попала в пассажирский автобус, есть пострадавшие. Со стороны палестинцев после начала ударов, по предварительным данным, погибло три человека.