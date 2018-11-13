Око за око. К чему приведёт эскалация конфликта в секторе Газа

В ответ на массированный ракетный удар с палестинской стороны Израиль применил боевую авиацию.

На протяжении семи последних месяцев в секторе Газа не стихали страсти. Целая череда протестных акций со стороны палестинцев под названием "Великий марш возвращения" обернулась новыми столкновениями с израильской армией, в результате чего погибли и пострадали сотни человек с обеих сторон. Однако 12 ноября боевики нанесли массированный ракетный удар по израильской территории.

По сообщениям израильских военных, по их стране было выпущено более 200 ракет и мин. Лишь около 60 из них удалось перехватить установкам ПРО "Железный купол". Одна из ракет попала в пассажирский автобус, который по счастливой случайности был практически пуст, пострадал лишь один человек.

В ответ на это израильская армия начала масштабную ответную операцию. В настоящий момент около 70 объектов в секторе Газа подверглись ударам с земли и воздуха со стороны армии Израиля. Как рапортуют сами израильтяне, им удалось уничтожить восемь военных баз предполагаемых боевиков, три "наступательных" подземных туннеля, оружейную мастерскую, позицию для запуска ракет и наблюдательный пункт. Кроме того, утверждается, что под удар попала и группа боевиков, которая непосредственно вела ракетный обстрел израильской территории.

И хотя израильская сторона утверждает, что ударам их авиации подвергались лишь объекты вероятных террористов, палестинцы уверены, что уже погибло как минимум три мирных жителя.

Наступление тёмного времени суток никак не отразилось на накале противостояния, стороны продолжают обмениваться ударами. Кроме того, к сектору Газа израильская армия стягивает дополнительные силы пехоты и бронетехники. Позиция израильтян известна, её чуть ранее высказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявив, что мало сбивать ракеты в воздухе — их надо уничтожать ещё до запуска. Стоит ожидать, что Израиль приступит к жёсткой силовой зачистке территорий в секторе Газа от боевиков. Потому что очевидно, что те, в свою очередь, сами обстрелы уже не прекратят.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Ответственность за очередной ракетный удар по израильской территории Тель-Авив возложил на боевиков организаций "Хамас" и палестинского "Исламского джихада"*. В свою очередь представители этих движений не скрывают, что собираются нанести по Израилю новые удары, если военные не прекратят бомбардировку сектора Газа.

Отметим, это далеко не первый обмен ударами и рост эскалации между сторонами за последние месяцы. Однако всякий раз остановить более масштабное кровопролитие удавалось при посредничестве Египта и ООН, которые предложили проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа. В рамках него Израиль пошёл на некоторые уступки. Например, снял запрет на поставки горючего в сектор Газа, была возобновлена работа пограничных переходов и вдвое расширена акватория Средиземного моря, где палестинцам разрешён лов рыбы. В ответ на это ожидалось, что протесты со стороны палестинцев в секторе Газа прекратятся, как и ракетные удары.

Но новый обстрел израильской территории стал самым массовым за последние месяцы. И, похоже, теперь стороны не будут утруждать себя переговорами и уступками. Теперь сработает древний принцип — "око за око, зуб за зуб". И всё равно, кто первым нанёс удар. Израильтяне жёстко ответят на любой обстрел своей территории. Палестинцы на каждый шаг израильских военных ответят новыми ракетными обстрелами.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.