Российские войска РХБЗ отмечают столетний юбилей

В честь праздника Минобороны РФ выпустило поздравительный видеоролик, также поздравление военнослужащим и ветеранам этого рода войск направил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Ровно сто лет назад в отечественной армии появились новые подразделения, обеспечивающие химическую защиту войск. Изначально они были немногочисленные и приписаны к артиллерии, но со временем значительно вырос спектр их задач, а сами они стали отдельным родом войск. На сегодняшний день войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) являются одними из наиболее технически оснащённых в сегодняшней российской армии.

Военнослужащие РХБЗ принимали участие в Великой Отечественной войне, в боевых действиях в Афганистане, в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона и в Сирии. За проявленное мужество и героизм многие из них были награждены государственными наградами. Но войска РХБЗ также привлекались для ликвидации последствий техногенных катастроф, как, например, авария на Чернобыльской атомной электростанции.

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов со 100-летием создания войск РХБ защиты.

— Достойно продолжая славные традиции предшественников, нынешнее поколение военнослужащих постоянно совершенствует свою боевую выучку, вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в службе и труде на благо России! — приводит слова Сергея Шойгу пресс-служба военного ведомства.

Главными задачами современных военных химиков являются — обеспечение дозиметрического, химического контроля и специальной обработки техники и личного состава до аэрозольной маскировки войск и объектов, прогнозирования возможной РХБ обстановки, ликвидации аварий на опасных объектах и снабжения соединений и частей вооружением и средствами РХБ защиты.

Для решения данных задач на вооружении войск РХБЗ находятся современные разведывательно-химические машины РХМ-6, различные комплексы для сбора, обработки и анализа данных, мобильные лаборатории, а также роботы радиационной и химической разведки и огнемёты — от ручных РПО до тяжёлых ТОС-1А "Солнцепек".