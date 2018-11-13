Китайцы показали прототип квантового радара для истребителей

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Китайцы показали прототип квантового радара для истребителей

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Фото: © twitter@TheDEWLine

Новая технология позволит обнаруживать цели в любых погодных и боевых условиях на большой дальности.

В рамках авиасалона Air Show China 2018 китайская корпорация CETC показала прототип авиационного квантового радара, способного работать в любых метеорологических условиях даже при воздействии средств электронной борьбы вероятного противника. Как сообщает Aviation Week, изделие уже прошло первые испытания и вскоре будет рекомендовано для закупки военными. Первой машиной с радаром такого типа может стать китайский истребитель J-31.

Отмечается, что новая технология позволит практически полностью нейтрализовать материалы, используемые при производстве истребителей пятого поколения. Ранее о разработке авиационной РЛС с радиооптической фотонной антенной решёткой (РОФАР) сообщали российские авиастроители.

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