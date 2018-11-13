Китайцы показали прототип квантового радара для истребителей

Новая технология позволит обнаруживать цели в любых погодных и боевых условиях на большой дальности.

В рамках авиасалона Air Show China 2018 китайская корпорация CETC показала прототип авиационного квантового радара, способного работать в любых метеорологических условиях даже при воздействии средств электронной борьбы вероятного противника. Как сообщает Aviation Week, изделие уже прошло первые испытания и вскоре будет рекомендовано для закупки военными. Первой машиной с радаром такого типа может стать китайский истребитель J-31.

That’s what a quantum radar looks like, by the way. Can anyone translate the brochure? #Zhuhai pic.twitter.com/e47m03hXFv — Steve Trimble (@TheDEWLine) 5 ноября 2018 г.

Отмечается, что новая технология позволит практически полностью нейтрализовать материалы, используемые при производстве истребителей пятого поколения. Ранее о разработке авиационной РЛС с радиооптической фотонной антенной решёткой (РОФАР) сообщали российские авиастроители.