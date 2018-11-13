США разрабатывают систему защиты от гиперзвуковых ракет

Новая система должна бороться со всеми типами скоростных целей, включая российские и китайские гиперзвуковые ракеты.

Агентство перспективных оборонных разработок Министерства обороны США (DARPA) объявило конкурс на разработку систем защиты от гиперзвуковых маневрирующих боеприпасов. Как сообщает UPI, в список потенциальных целей включены не только гиперзвуковые крылатые ракеты и блоки баллистических ракет, но и все возможные варианты исполнения боеприпасов этого типа. Отмечается, что вопрос создания новой системы противоракетной обороны является срочным — все документы от подрядчиков необходимо предоставить до конца декабря 2018 года.

Ключевыми подрядчиками в новом конкурсе на перепроектирование системы противоракетной обороны могут стать Aerojet Rocketdyne, Exquadrum и Sierra Nevada — ключевые разработчики ракетно-космической техники в США. По условиям контракта, первые испытания система должна пройти не позднее 2020 года.