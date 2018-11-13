Италия отказалась от половины истребителей F-35

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Италия отказалась от половины истребителей F-35

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Фото: © Wikipedia

Правительство страны считает, что ни к чему закупать гораздо больше машин, чем нужно для военно-воздушных сил.

Первая партия истребителей пятого поколения F-35, предназначенных для ВВС Италии, составит не 10 машин, а всего 6. Как сообщает Defense News, итальянские военные считают, что сокращённого авиакрыла хватит для выполнения всех задач, которые могут быть поставлены перед военно-воздушными силами страны.

Отмечается, что отказ от половины истребителей позволит сэкономить правительству страны значительные средства. Только к 2020 году ВВС Италии планировали потратить на закупку F-35 не менее €783 млн. Ранее министр обороны Италии Элизабетта Трента заявляла, что правительство страны рассматривает возможность полного отказа от закупки истребителей американского производства.

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