Число жертв авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа возросло до шести

По предварительной информации, ещё более 20 палестинцев получили различные ранения.

Количество погибших в результате авиаударов израильской авиации по сектору Газа увеличилось до шести. Такие данные со ссылкой на представителей местных медицинских учреждений приводит телеканал "Аль-Маядин". По их данным, различные ранения получили по меньшей мере 25 человек.

Отметим, согласно сообщениям местного Минздрава, двое погибших — молодые мужчины 22 и 27 лет на севере сектора, ещё один мужчина погиб на юге сектора в приграничной зоне с Египтом. 13 ноября в результате авиаудара смертельные ранения получил фермер в Бейл-Ляхии. Ещё один человек погиб в восточной части Газы. Шестым погибшим стал молодой человек. Однако по сообщениям израильских военных, он был убит во время запуска ракет по территории Израиля.

Как сообщал Лайф, 12 ноября боевики из палестинских радикальных организаций запустили около 370 ракет из сектора Газа по территории Израиля. Около 100 из них были сбиты системой ПВО "Железный купол". Израиль ответил на эти обстрелы авиаударами по сектору Газа.